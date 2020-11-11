10 آلاف جنيه تأمين.. كيف تحصل على سيارة مرسيدس أو BMW في مزاد علني؟

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمارك السويس ومطار القاهرة والإسكندرية والسلوم وسفاجا والعريش وأسوان ونويبع وبورسعيد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الحالي.

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

تفاصيل السيارات المتاحة بالمزاد

صالون وتريلا وبراد وموتوسيكلات وجرار وجيب ونقل وفيسبا ورأي جرار وبيك أب وميكروباص وإسعاف وأتوبيس ومقطورة ورأس تريلا ومواتير ماركات:

(تويوتا - نيسان - ميسوبيشي - مرسيدس - هيونداي - مازدا - دودج - كرايسلر - فورد - BMW - شيفروليه - فولفو - فيات - بيجو - GMC - كيا - لاند روفر - بورش - جيب باتريوت - أودي - هامر - كاديلاك - فولكس - رينو - جاجوار - إيسوزو - جيب نيسان - ليكزس - جيب شروكي - جيب ويلز - أوبل - دانسون - اسكودا - دايو).

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

ويتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وأهاب الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.