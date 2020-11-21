مزاد علني لبيع 22 طن تفاح إيطالي بجمارك دمياط

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن قيامها بعقد جلسة مزاد علني (مزايدة محدودة) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الاثنين المقبل الموافق 2020/11/23 في الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادة رقم 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته.

يأتي ذلك لبيع 1 لوط عبارة عن 2512 صندوق تفاح أحمر طازج، منشأ إيطاليا بوزن 22 طن و 982 كيلو جرام.

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنية بمقر الإدارة العامة للمهمل، والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، والمعاينة مرة واحدة يوم الأحد الموافق 2020/11/22 من الساعة 11 حتى الساعة 2 ظهرا والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة.

وسوف تعقد جلسة المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الاثنين القادم الموافق 2020/11/23 في الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويشترط لدخول المزاد "تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية، كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد، سداد 50 ألف جنية تأمين المزاد، ثمن كراسة الشروط 200 جنيه مصري، كما أن حضور المزاد شخصي أو بتوكيل موثق ويحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع.

ويتم البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات كشرط للمعاينة ودخول المزاد، وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة .

وفي سياق متصل، تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، برئاسة طارق وهدان، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، من ضبط إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة، وذلك بالمخالفة للقانون.

ووردت إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط، وثروت الدعدع مدير عام الوارد بجمارك الميناء، والإدارة العامة للترانزيت، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم 4201100196، حاوية 40 قدم، رقم NLPU2088783، وقادمة من سوريا برسم الترانزيت المباشر والوجهة النهائية ليبيا، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 2352 كرتونة ذرة معلبة بوزن قائم 25 طنًا و580 كيلو جرامًا.

وتم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، والعربي الشهاوي مدير إدارة الفحص، ووليد وردة مدير الحركة، وأشرف رجب ووليد عبد الباسط مديري التعريفة، حيث تبين وجود 3 ملايين و246 ألف و250 قرصًا من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة داخل علب الذرة.