تعرف على أحدث إصدارات قصور الثقافة.. بينها "النبيذة"

صدر اليوم عن مشروع النشر في الهيئة العامة لقصور الثقافة، 6 كتب جديدة من عدة سلاسل، وصدر عن سلسلة روائع الأدب رواية "النبيذة" للكاتبة العراقية أنعام كجه جي، والمجموعة القصصية "المعضلة الكبرى" للكاتب سعيد سالم، ومن سلسلة الفلسفة كتاب "الفن والتاريخ بين كروتشه وكولنجوود" للدكتور سامح الطنطاوي، تقديم الدكتور حسن طلب.

ومن سلسلة الدراسات الشعبية، كتاب "أصول البحث في الثقافة المادية – الفنون والحرف والصناعات التقليدية " للباحث حنا نعيم حنا، ومن سلسلة كتابات نقدية كتاب "الشعر والتأويل، النقاد، المبدعون النقاد" للدكتور يوسف نوفل، ومن سلسلة الثقافة العلمية كتاب "رحلة في محميات مصر الطبيعية" لخالد مبارك.

و"النبيذة" رواية للروائية العراقية إنعام كجه جي، صدرت الرواية لأوّل مرة في العام 2017 عن دار الجديد في بيروت، ودخلت في القائمة النهائية "القصيرة" للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية.

وتشارك قصور الثقافة في معرض الأوبرا للكتاب في الفترة من (19 لـ28 نوفمبر الحالي)، والذي افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وهو المعرض الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورؤساء قطاعات الوزارة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

ويعد المعرض هو الأول من نوعه الذي يُقام بساحة دار الأوبرا المصرية، بمشاركة 32 دار نشر متخصصة، في مجالات العلوم والمعرفة، كما يشتمل على مشاركة 3 قطاعات من وزارة الثقافة المصرية، تُمثلها الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تشارك فيه بنحو 970 عنوانا، تشمل عناوين الهيئة ومكتبة الأسرة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، إضافة لمشاركة دار المعارف، وتقرر تحديد مواعيد زيارة المعرض خلال فترة إقامته من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءً.