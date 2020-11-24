كان يجلس في منزله.. إصابة طالب بطلق ناري خلال مشاجرة بين جيران بشبرا

أصيب طالب بالصف الأول الثانوي، بمدينة شبرا الخيمة، بطلقات خرطوش بالصدر والوجه والرأس، في أثناء جلوسه داخل منزله، إثر مشاجرة بين الجيران تبادلوا فيها إطلاق أعيرة نارية، فاستقرت إحدى الطلقات بجسده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بإصابة المدعو "خالد. م. ر"، 15عاما، بالصف الأول الثانوي، بطلقات خرطوش في الصدر والوجة والرأس.

وجرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين نشوب مشاجرة بين جيران المجني عليه، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية بينهما، فاستقرت إحدى الطلقات بجسد المجنى عليه، بعد كسر شرفة المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وضبط 3 متهمين ارتكبوا الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة، شهدتها عزبة جورجي بقرية سرياقوس بالخانكة، بسبب المنافسة على بيع الألبان، وجرى ضبط الأطراف المتشاجرة، وتعيين الحراسات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد محمد عبدالسلام، مأمور مركز الخانكة، بحدوث مشاجرة بناحية عزبة جورجي بقرية سرياقوس، التابعة لمركز الخانكة.