محافظ الجيزة: لم نتلق أي شكاوى في ثانى أيام إعادة انتخابات النواب

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، خلال فعاليات يومها الثاني، والتى بدأت في الموعد المقرر لها في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية.

راشد: الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية

وأضاف محافظ الجيزة، أن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية والبالغ عددها 202 لجنة داخل 80 مركزا انتخابيا، حيث تجرى العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة لمراكز ومدن البدرشين والعياط، مؤكدًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختصة.

وأشار إلى التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة حرصًا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون أية معوقات، داعيا المواطنين، الذين لهم حق التصويت فى جولة الإعادة والبالغ عددهم 625913 مواطنا، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن.

المحافظ: تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأضاف المحافظ، أن هناك تفعيلا مستمرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رؤساء المراكز المختصة والطب البيطري للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية، بالإضافة إلى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية، الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

ولفت إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان للتجاوب فورًا مع أية طوارئ، والتشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصًا على سلامة الجميع.