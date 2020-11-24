التضامن ترسل فريقا من التدخل السريع للتعامل مع حالة "عزيزة"

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إرسال فريق من التدخل السريع للتعامل مع حالة السيدة عزيزة، التى يبلغ وزنها 300 كيلو، لدراسة حالتها وتحديد التدخلات التي تحتاجها السيدة.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة في الصفحة الأولى من عدد "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، تحت عنوان "عزيزة 300 كيلو بسبب داء الفيل: نفسي الدولة تساعدني أعدي المحنة".

عزيزة محمد مجدي، ربة منزل، دار بها الزمن وحطت رحالها في محطة "الشقيانين".. ومات زوجها الذي كان يعمل باليومية قبل 6 سنوات في حادث قطار، فحزنت عليه حزنًا شديدًا، حتى أنّها استيقظت بعد حزنها في أحد الأيام على بعض الآلام، فذهبت للطبيب لتطمئن على نفسها، لكنه فاجأها بقوله: "دي جلطة وفيه عرق في رجلك بيسحب ميّه من جسمك وانتي مصابة بداء الفيل".

قضت الـ6 سنوات الأخيرة تحت وطأة العلاج

"عزيزة" ابنة مركز الباجور بالمنوفية، فتاة في عز شبابها، تبلغ من العمر 38 عامًا فقط، قضت الست سنوات الأخيرة منها تحت وطأة العلاج، لكن الظروف المالية اضطرتها للخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها، ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما أيضا تجلس في بيت عائلتها برفقة 7 من أفراد الأسرة، واتخذت هي وابناها الاثنان من الأرض فراشًا لهم.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية، سواء للأيتام، أو المسنين، أو ذوي الإعاقة، أو المشردين، على الخط الساخن للوزارة 16439، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16582، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.