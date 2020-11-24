آخر أخبار مصر.. لا تخفيض للدعم التمويني.. والليرة تهبط أمام الدولار

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، خدمة "آخر أخبار مصر" لمعرفة أهم الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية، على النحو التالي:

مزاد بيع بضائع جمرك سفاجا وأسوان وبورسعيد ودمياط 2 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد علني لبيع بضائع جمرك سفاجا وأسوان وبورسعيد ودمياط، يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، لبيع مستلزمات وأجهزة طبية، أجهزه لاسلكي، تليفون محمول، تبغ، تكييف، ملابس، ريسيفر، مبرد مياه، شاشة LCD وLED، طابعة، ماكينة تصوير مستندات، بطانية، أدوات منزلية، لمبة ليد، فلاشة، مستحضرات تجميل، أحذية، ورق حائط، اسكوتر، شنط، كشاف ليد، مرايا، مكنسة كهربائية، طقم كوب من زجاج، أقلام، توك توك، قطع اسفنج، خشب، ورخام، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

الحكومة تنفي تخفيض دعم "التموين"

نفت الحكومة المصرية من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزارء، وجود قرار حكومي بشأن تخفيض الدعم على البطاقات التموينية بدءا من ديسمبر المقبل، وهو ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

الليرة التركية تهبط من جديد مقابل الدولار الأمريكي

استمرت الليرة التركية في خسائرها الأسبوع الحالي، إذ تراجعت اليوم بما يصل إلى 2% إلى أكثر من 8 ليرات مقابل الدولار الأمريكي.

الأرصاد للمواطنين: "البسوا شتوي.. أمطار ورياح نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار ستكون بدايتها الأربعاء المقبل، وتكون عبارة عن أمطار رعدية وغزيرة ومتوسطة على محافظات مختلفة، وناشدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.

تفعيل خدمة سداد فواتير المياه عبر تطبيق "فوري" بمدينة دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تفعيل خدمة تحصيل فواتير المياه من منافذ فوري من أي مكان، أو تطبيق فوري myfawry على الهاتف المحمول.