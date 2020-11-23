بريد الوطن.. منحة العاملين فى السياحة يا وزير القوى العاملة

كنت أعمل فى مجال السياحة «شيف حلوانى وخباز»، حتى وقعت أزمة فيروس كورونا، ففوجئت بالشركة التى أعمل بها تستغنى عنى، وحالياً وأنا الآن بلا وظيفة وأنا أبلغ من العمر 50 عاماً، ولا أجد عملاً حتى الآن، رغم أنى لا أتكبر على العمل، ولدىّ استعداد لأن أمارس أى عمل، حتى لو كان فى النظافة، لكنى لم أظفر بأى وظيفة على طول ما بحثت ونقبت، ثم سمعت عن المنحة التى تخصّصها الحكومة للعاملين فى مجال السياحة، ولا أعرف طريقاً للحصول عليها، لذلك أناشد السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة توجيه السادة المسئولين لصرف منحة العاملين فى السياحة لى، وتوفير وظيفة إن أمكن.

عبدالنبى محمد إبراهيم

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