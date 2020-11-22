القوى العاملة بدمياط تعلن انطلاق مبادرة تدريب ذوي القدرات الخاصة

أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصة من شباب الجنسين، إذ أكدت المديرية فى البيان الذى أصدرته على الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبى لريادة الأعمال المقرر عقدها فى الفترة من ٢٥ نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل سرعة التقدم بالأوراق المطلوبة:

١-صورة من شهادة التأهيل الاجتماعي

٢-المؤهل الدراسى

٣-البطاقة الشخصية

أما بالنسبة لشروط التقديم فهى:

أولاً: السن من ١٩ إلى ٣٥ سنة

ثانيًا: المؤهل "محو الأمية، متوسط، فوق المتوسط، عالى، فوق عالى"

ثالثًا: الإعاقة "حركية، بصرية"

وتتلخص مميزات ذلك التدريب للمتدرب فى النقاط التالية:-

- التدريب مجانى ولا يتحمل المتدرب أية نفقات

- الحصول على شهادة اجتياز التدريب موقعة من وزير القوى العاملة أو ختم الوزارة.

- توفير وجبتين بريك وغذاء للمتدرب.-توفير بدل انتقال يومى ٥٠ جنيه للمتدرب يحصل عليهم فى آخر يوم البرنامج وفى حالة الغياب يوم واحد لايحصل المتدرب على بدل الانتقال كله.

- مواعيد التدريب ٥ أيام من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءًا وفى حالة الغياب يوم واحد تلغى الدورة المتدرب.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم الدعم والرعاية لذوى الهمم و تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظة دمياط و الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.