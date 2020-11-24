للعام الثالث على التوالي.. ظافر العابدين خارج موسم دراما رمضان 2021

قرر الفنان ظافر العابدين الإنسحاب من موسم رمضان 2021، بعد غياب عامين عن دراما رمضان، فكان أخر أعماله مسلسل "ليالي أوجيني"، لذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً.

ويرجع سبب انسحابه من دراما رمضان، انشغال بتصوير مسلسل "عروس بيروت" الجزء الثاني، خاصة بعد النجاح الذي حققه بعرضه علي أحد الفضائيات في الوقت الحالي .

حيث قرر القائمون على المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، بطولة الفنان التونسي ظافر العابدين وكرمن بصيبص، عرض الموسم الثانى منذ بداية شهر نوفمبر، وذلك بعدما حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحاً كبيراً، خاصة أنه تناول عدة قضايا بشكل محترف ومميز وأبرزها قضية "الزواج" وتداخل الأهل في اختيارات أولاد هم ، ويعد مسلسل "عروس بيروت، هو النسخة العربية من المسلسل التركى "عروس إسطنبول".

"عروس بيروت" تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

كما أوشك ظافر العابدين على الانتهاء فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا والذى يخوض به ثانى تجاربه فى السينما المصرية بعد فيلم "أبو شنب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه فى عام 2016، ويشارك فى بطولة "العنكبوت" يسرا اللوزى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب وشيماء سيف وتأليف محمد ناير.