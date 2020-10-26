ظافر العابدين مصاص دماء في فيلم "خط دم"

يُعرض فيلم "خط دم" من بطولة الفنانين نيللي كريم وظافر العابدين، عبر منصة "شاهد" الإلكترونية اعتبارًا من يوم 30 أكتوبر الجاري، وهو أول فيلم رعب عربي عن مصاصي الدماء.

وقال ظافر العابدين، في بيانٍ صادر عنه: "تحمست للمشاركة في "خط دم" لأن الدور جديد، فهو دور أول مصاص دماء "Vampire" عربي، وأنا سعيد به وبالتجربة".

وحول تعاونه الثاني مع نيللي كريم بعد مسلسل "تحت السيطرة"، قال "ظافر": "كان التواصل بيننا في الفيلم سهلاً، فكلانا يعرف كيفية عمل الآخر، لذا انعكس ذلك على الأداء وسيلمسه الجمهور".

ويجتمع كل من ظافر ونيللي كريم مجدداً في "خط دم"، بعد لقائهما معاً في بطولة مسلسل "تحت السيطرة"، ليلعبا هذه المرة دور الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأمين، يتعرّض أحدهما لحادثٍ أليم، يتركه شبه ميتٍ في غيبوبة طويلة. فما الذي ستؤول إليه الأحداث بعد أن يقرّر الوالدان اتباع طريقة غامضة في محاولةٍ يائسة لإعادة ابنهما إلى الحياة؟ وكيف سيتصرّفان إزاء السلوك المريب الذي يبدأ بالظهور عليه بُعيد استيقاظه من الغيبوبة ضمن سلسلة من التصرفات المخيفة والنوايا الخفيّة؟.

ونشرت نيللي كريم، مؤخرًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، البرومو التشويقي لفيلم "خط دم"، من إخراج رامي ياسين.

وكتبت نيللي كريم، تعليقًا على برومو الفيلم "في حدود مش لازم نتعداها، عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر".

وتابعت: ترقبونا في عرض أول وحصري لفيلم "خط دم"، من إخراج رامي ياسين قبل السينما قريباً على منصة "شاهد".

وسبق وعرض فيلم "صاحب المقام" على منصة إلكترونية، بطولة آسر ياسين، ويسرا، وبيومي فؤاد، وأمينة خليل، ومحسن محيي الدين، ومحمود عبدالمغني، وإبراهيم نصر، وميدو عادل، وإنجي المقدم، ومحمد لطفي، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث "صاحب المقام" حول "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللامبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

وعُرض فيلم "الحارث" للفنان أحمد الفيشاوي والفنانة ياسمين رئيس، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك قبل طرحه في دور العرض.

فيلم "الحارث"، من بطولة أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وعلي الطيب، وأسماء جلال، إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، وعمرو عبدالجليل، وأسماء أبواليزيد، وعارفة عبدالرسول، وإخراج محمد نادر جلال، وسيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.

أحداث فيلم "الحارث"، تدور حول شخصية صحفي يتّسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثاً من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة.

وتتلاحق الأحداث لنعرف لاحقاً أن ثمّة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مساراً مختلفاً مليئاً بالغموض والرعب والإثارة.