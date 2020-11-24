هل الكمامة وحدها كافية للوقاية من كورونا .."الصحة العالمية" تجيب

قالت الدكتورة نهي القارح، استشاري الصحة العامة بمنظمة الصحة العالمية، إنّ الأولوية لمن يرتدي الكمامات الطبية، هم العاملين في القطاع الصحي، وأي شخص يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، والأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت القارح، في تصريحات صحفية عنها، أنّه قبل ارتداء الكمامات، يجب غسل اليدين أو التطهير بالكحول لمدة 40 ثانية، والتأكد من أنّ الكمامة سليمة، لافتة الى أنّ التخلص من الكمامة بطريقة آمنة هو أمر في غاية الأهمية لأنها قد تكون مصدرا لانتقال العدوي.

وتابعت أنّ الكمامات ليست كافية للحماية من فيروس كورونا، فعلي الأقل لابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين، والالتزام بآداب السعال أو العطس، والبعد علن لمس العينين أو الوجه أثناء ارتداء الكمامة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، طالبت بعدم ارتداء الكمامة الفضفاضة، وتغطية الأنف والفم بها، وعدم خلعها عند التعامل مع الآخرين في مسافة تقل عن متر، لافتة إلى أنّه وفقًا لتبؤات منظمة الصحة العالمة، فعدم الالتزام بارتداء الكمامات يضاعف أعداد الإصابة بالفيروس، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال شهري ديسمبر ويناير وفبراير.

وقالت الوزيرة إنّ الأنشطة اليومية للمواطنين من حيث احتمالية التعرض للإصابة بالفيروس، تنقسم إلى أنشطة منخفضة الخطورة مثل التمارين الرياضية في الأماكن المفتوحة، وأنشطة متوسطة الخطورة مثل التسوق، وأنشطة شديدة الخطورة وهي الأنشطة التي يكون بها عدد كبير من المواطنين في أماكن مغلقة لفترات طويلة، مثل صالات المطاعم المزدحمة، والسينما، مشيرة إلى انخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية بشكل عام في مصر ودول العالم، نتيجة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول ضد فيروس كورونا المستجد خلال الـ4 أشهر الأخيرة.