الصحة تكشف خطتها لتأمين مباراة القمة

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الخطة الوقائية لتأمين نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يجمع الأهلي والزمالك الجمعة المقبل على استاد القاهرة، بعد تلقي اتحاد كرة القدم الموافقة على حضور 2000 مشجع، لافتا الى استعداد الوزارة للتأمين التام للمباراة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، إنّ هناك مسح حراري على جميع البوابات قبل الدخول لكل المشجعين قبل المباراة، ومن ترتفع درجة حراراته عن 37 لن يسمح له بالدخول، وسيتم تحقيق التباعد الاجتماعي بين كل مشجع والآخر مقعد "فاضي"، والعمل على الحد من وجود الصحفيين والإعلاميين للحد الأدنى المسموح بمشاركته، وعدم التزاحم وجعل مسارات الدخول مختلفة عن مسارات الخروج.

وتابع المصدر، أنّه سيتم التأكد من ارتداء جميع المشجعين للكمامات، وتخصيص فرق استجابة سريعة في أماكن الحدث، وتزويده بجميع الواقيات الشخصية اللازمة، والحد من التجمعات قبل المباراة وبعدها، والدفع بسيارات إسعاف أمام الاستاد.

رسميا.. تحديد عدد الجماهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية بحضور 2000 مشجع، لنهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يجمع الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة، لـ"الوطن سبورت": "الـ2000 مشجع سيجري تحديدهم من أعضاء مراكز الشباب وأعضاء الجمعية العمومية لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من خلال الدعوات الرسمية لمجالس إدارات الناديين".

وتقرر بشكل رسمي، عدم السماح بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحضور جماهيري، وذلك بعد اتفاق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الجهات الأمنية.

وأضاف المصدر: "التخوف من إصابات كورونا وزيادة الأعداد حال حضور الجماهير نهائي دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن ضيق الوقت وعدم وصول خطاب رسمي حتى الآن، من الاتحاد الأفريقي "كاف"، بشأن إقامة اللقاء بحضور جماهيري.