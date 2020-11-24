بعد توجيه السيسي.. سيارة إسعاف مجهزة وفريق طبي لإنقاذ "السيدة عزيزة"

أكّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة علاج السيدة عزيزة محمد مجدي، الشهيرة بـ"السيدة عزيزة" ربة منزل من محافظة المنوفية، بعد مناشدتها للتدخل لعلاجها من مرض السمنة المفرطة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أنَّ "السيدة عزيزة" تعاني من سمنة مفرطة وتضخم بالساقين أدى إلى حدوث التهابات متكررة بالساقين وأطراف جسدها لعدم قدرتها على الحركة بسبب وزنها الزائد، حيث يبلغ وزنها 300 كيلوجرام.

نقل "السيدة عزيزة" بواسطة فريق من المسعفين إلى مستشفى سرس الليان بالمنوفية

وأضاف "مجاهد" أنَّ وزيرة الصحة وجهت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالانتقال إلى منزل الحالة، وعلى الفور انتقل وكيل الوزارة الصحة على رأس فريق طبي متخصص، وتمّ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى سرس الليان بالمنوفية.

"الصحة": جار مناظرة حالة "السيدة عزيزة" من قبل اسشاريين لبدء علاجها على نفقة الدولة

وأكّد "مجاهد" أنَّه جار مناظرة الحالة الصحية للسيدة "عزيزة" من قبل اسشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدًا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أنَّ وزيرة الصحة والسكان تتابع تطورات الحالة الصحية لـ"السيدة عزيزة" عن كثب وما يتمّ تقدميه لها من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية لها بشكل دوري.