وجهي بإعادة تكاليف عمليتي الجراحية يا وزيرة الصحة

أنا مهندس زراعي بالمعاش، أصبت بهبوط حاد في ضربات القلب، وفصل في الضفيرة العصبية، ولعدم وجود مكان في المستشفيات العامة قمت بعمل العملية في مستشفى العبور التخصصي بالزقازيق، بتاريخ 3 مارس الماضين وتم تركيب جهاز منظم مؤقت لمدة 48 ساعة ثم بعد ذلك تم تركيب جهاز منظم لضربات القلب بتكلفة تتجاوز 39 ألف جنيه، علماً بأنني مشترك في مشروع الرعاية الصحية للزراعيين وهو مشروع علاج اختياري وخاص أسدد له اشتراك سنوي، وقد ساهم المشروع بالحد الأقصى للمساهمة وهي 10 آلاف جنيه، علماً بأنني قد تقدمت بأوراق العملية وتكاليف المستشفى لهيئة التأمين الصحي بالشرقية لاسترداد ما أنفقته لكن طلبي قوبل بالرفض.

أناشد السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التدخل من أجل حل مشكلتي.

عفيفي السيد عبدالله

منيا القمح – الشرقية