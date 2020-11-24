خبير: توزيع اللقاح الروسي ديسمبر المقبل ولم يجرب على الأطفال حتى الآن

كشف الدكتور أحمد سعد، استشاري أمراض الباطنة بدولة روسيا الاتحادية، أن التجارب الإكلينيكية للقاح سبوتنك الروسي، تمت على المتبرعين ما فوق الـ18 عام، موضحاً أنه لم يتم تجربته على الأطفال حتى الآن، ولا يوجد توثيق طبي له، مشيراً إلى أن ذلك موثق علمياً، موضحاً أنه في حال منحه للأطفال يجب إجراء تجارب موثقة و معقدة جداً و ذلك لأن الأطفال لهم اشتراطات خاصة لمنحهم الجرعات.

وبشان كيفية إعطاء لقاح سبوتنيك في مصر، قال سعد في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم انتاج اللقاح علي هيئة powder يتم خلطه بمحلول مائي قبل إعطاء الجرعة مباشرة، موضحاً أن هذا يجعل تخزينه و نقله أسهل في درجة حرارة ما بين 2 الي 8 درجات مئوية بمعني أنه ممكن تخزينه في الثلاجات العادية بدون اشتراطات نقل قاسية، مشيرا إلى أن إدراة شركة سبوتنك تعاقدت مع عدد من الدول لمنحها اللقاح.

وتابع، أن شركة فاركو مصر تعاقت على 25 مليون جرعة من اللقاح، موضحاً أن مصر شاركت في اختبارات المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية كما حدث في دول مختلفة، كالإمارات والهند وفنزويلا والبرازيل، موضحاً أن مصر من الدول التي تأخذ اللقاح عندما يتم منحه التوزيع خارج روسيا، لافتا إلى أنه في ديسمبر سيتم توزيعه في روسيا، موضحاً أن التوزيع الخارجي سيكون في يناير.

و أشار إلى أن التصنيع للقاح سيكون في شهر إبريل المقبل، مضيفاً أن المتحدث الرسمي لسبوتينك أكد أن شركة فاركو ستبدأ في التصنيع.

وبشأن اللقاح الثاني الروسي، قال إنه يتم تجربته على المتبرعين مافوق الـ60 عام و المتطوعين أصحاب الأمراض المزمنة مشيراً إلى أن الدراسات تجرى حالياً على هذه الفئة.