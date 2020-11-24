لجنة مشتركة من الزراعة والري والتموين لتطوير زراعة قصب السكر

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أجتماعاً مع الدكتور علي السيد المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقنية الفيديوكونفرانس، لمناقشة ووضع خطة متكاملة بشأن تطوير زراعة قصب السكر في مصر وزيادة الإنتاجية وترشيد المياه وزيادة دخل الفلاح.

واتفق الوزراء خلال الاجتماع، على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لإعداد البرامج التنفيذية لتطوير زراعة قصب السكر في مصر مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لاستهلاك السوق المحلى، والأخذ في الاعتبار مشكلة نقص الموارد المائية في مصر.

الجدير بالذكر أن زراعة قصب السكر فى مصر تتركز فى محافظات الوجه القبلى المنيا وسوهاج وقنا وأسوان، وتخدم فى معظمها المصانع التى تقوم باستخلاص السكر من القصب.