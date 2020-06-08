عبدالعال: مزارعو القصب مظلومين.. والمعلومات عُرضت غير مُكتملة على الحكومة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنّ هناك ظلم يقع على مزارعي قصب السكر، والمعلومات عُرضت على رئيس الوزراء غير مُكتملة، وهناك منتجات أخرى بخلاف السكر تخرج من محصول القصب، متابعا: "في النهاية المليارات رايحة للدولة وإحنا مبسوطين إنها راحت للدولة".

جاء ذلك ردا على النائب محمد الغول، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، والذي قال إنّ شركة السكر تُحقق إيرادات بقيمة نحو 3.3 مليار جنيه سنويا من مبيعات الكحول الإيثيلي تركيز 70%، والذي يتم إنتاجه من مصاصة القصب، بمقدار 300 ألف لتر يوميا، و60 ألف طن سنويا، وسبق وتحدد سعر لتر الكحول من جانب مجلس الوزراء بـ55 جنيه، لافتا إلى أنّ نصيب الفلاح من ذلك "صفر".