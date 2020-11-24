بسبب خلافات مالية.. 3 أشقاء يقتلون نجار مسلح طعنا في القليوبية

لقي نجار مسلح مصرعه علي يد ثلاثة أشقاء في مشاجرة بسبب خلافات مالية بقليوب، حيث تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء في الشارع وتركوه غارقا في دمائه جثة هامدة وسط ذهول المارة.

جري نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتحفظ علي القتيل وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وسرعة ضبط المتهمين فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين الثلاثة.

تلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة قليوب بنشوب مشاجرة بين أربعة شباب بمنطقة بحري السكة الحديد بمحيط موقف قرية حلابة ووجود قتيل.

انتقل العميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لنجار مسلح، تشاجر مع ثلاثة أشقاء يعملون بنفس مهنته بسبب خلافات مالية بينهم، فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء فسقط غارقًا في دمائه وسط الشارع وفروا هاربين، وتشكل فريق بحث جنائي لملاحقة المتهمين وضبطهم وجري التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي قليوب وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق أصيب طالب بالصف الأول الثانوي، بمدينة شبرا الخيمة، بطلقات خرطوش في الصدر والوجه والرأس، أثناء جلوسه داخل منزله، إثر نشوب مشاجرة بين الجيران تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين نشوب مشاجرة بين جيران المجني عليه وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية، فأستقرت إحدى الطلقات بجسد المجنى عليه، بعد كسر شرفة المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط ثلاثة متهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.