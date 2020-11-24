تزايد أعداد الناخبين بلجان البدرشين للتصويت في انتخابات مجلس النواب

شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، منذ قليل، تزايد أعداد الناخبين والناخبات على المقار الانتخابية بمركز ومدينة البدرشين، للإدلاء بأصواتهم، في ثانى أيام جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة والجيش، لتسيير العملية الانتخابية.

وواصل العديد من العاملين باللجان الانتخابية، تطهير وتعقيم المقار الانتخابية، عقب انتهاء ساعة استراحة القضاء، من تعقيم اللجان ودورات المياه، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى توزيع الكمامات الطبية على الناخبين والناخبات.

وقال حسن عبدالعزيز، أحد الناخبين بمدينة البدرشين، إن العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة، كما أن أعمال التعقيم والتطهير داخل المقار الانتخابية، تتم بصورة منتظمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن أعداد الناخبين تزداد مع الساعات الأخيرة من ثانى أيام التصويت في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى.

وأضاف عبدالعزيز لـ"الوطن"، أن هناك صراع شرس بين 4 مرشحين في جولة الإعادة 2 حزبيين و2 مستقلين، للفوز بمقعدين فقط تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن أهالي البدرشين يشاركون في الانتخابات البرلمانية بشكل جيد، ويأملون في تحقيق مطالبهم المشروعة، التي وعد بها جميع مرشحي الدائرة الثالثة، حال فوزهم في الانتخابات البرلمانية، مطالبا جميع أهالى الدائرة بالنزول إلى اللجان الانتخابية والمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس النواب، واختيار من يمثلهم في البرلمان القادم، والتعبير عن آرائهم في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد عبدالعزيز، أن جميع الناخبين والناخبات ملتزمون تماما بالتباعد الاجتماعي بالطوابير الانتخابية أمام اللجان، وارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، بين الناخبين، موضحا حالة الطقس المتقلبة لم تمنع الأهالى من المشاركة في الانتخابات.