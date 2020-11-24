أمين لجنة إسكان النواب: المحافظون أمام اختبار صعب مع كورونا

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، أصبحوا أمام اختبار صعب فى مواجهتهم مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا بعد التكليفات الحاسمة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لهم خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى تم عقده بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.

وأشاد "إسماعيل"، فى بيان له أصدره اليوم، باهتمام رئيس مجلس الوزراء بملف التأثيرات الواضحة للتغيرات المناخية التى بدأت تظهر فى صورة كميات أمطار غزيرة شهدتها بعض المحافظات بشكل غير معتاد، وبدرجة تفوق قدرة شبكات الصرف الصحى على استيعابها، ولاسيما فى ظل عدم توافر شبكات منفصلة للأمطار، وهو ما استوجب بذل جهود واسعة للتغلب على هذا التحدى فى الفترة الحالية، مثمناً تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بضرورة المتابعة المستمرة للوقوف على جاهزية المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، وكذا انتظام العمل بها بوجه عام، إلى جانب التأكد من توافر مختلف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، وتوافرها كذلك بالصيدليات الخاصة، مع تكثيف المتابعة الميدانية والحملات على مختلف الصيدليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام.

ووجه النائب محمد إسماعيل التحية للدكتور مصطفى مدبولى على تكليفه الواضح والحاسم لجميع المحافظين خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار الفيروس وقوله بالنص: "لا تتهاونوا فى تطبيق تلك الإجراءات"، مع مراعاة استمرار تفعيل الخطوط الساخنة فى كل محافظة لتلقى أى طلبات علاج من المواطنين أو شكاوى المرضى أو المصابين بهذا الفيروس، مطالبا جميع المحافظين الالتزام التام بتطبيق هذه التكليفات على أرض الواقع للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد زيادة أعداد المصابين بهذا الفيروس.