فتاة التروسيكل التي كرمها السيسي تنقل الناخبين بالمجان: واجب وطني

أقدمت مروة العبد الشهيرة بفتاة التروسيكل والتي سبق أن تم تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل الناخبين بقريتها في مركز القرنة غرب محافظة الأقصر بالمجان إلى لجان الاقتراع وذلك تسهيلًا عليهم وتحفيزًا لباقي المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2020.

ودعت "العبد"، جميع الناخبين للنزول والمشاركة في إعادة انتخابات مجلس النواب، ومنح صوتهم لمن يرغبون، مؤكدة على أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن ومواطنة مصرية، مشيرة إلى أنها لاحظت أن السيدات والفتيات هن الأكثر مشاركة بالأقصر.

وأكدت أنها تحرص على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والنيابية، وأنها منذ اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، وهي تدعم المشاركة، وتقوم بنقل الناخبين إلى مقار الاقتراع مجانا، بقريتها بمدينة القرنة غرب الأقصر، وتقوم بتوصيلهم بسيارتها التي أهداها لها حزب مستقبل وطن بالأقصر انطلاقاً من واجبها الوطني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قام بتكريم فتاة التروسيكل في شهر نوفمبر عام 2018، واستقبلها بقصر الاتحادية، وذلك لتحديها الرجال وقيادتها للتروسيكل لتوصيل الطلاب والطالبات للمدارس، وكذلك نقل المواطنين ومواد البناء وغيرها، حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها وأسرتها، ولتتغلب على الظروف المعيشية ومواجهة أعباء الحياة.

وشهدت لجان مدينة القرنة، لليوم الثاني على التوالي، إقبالًا كثيفًا من كبار السن، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع، حيث لوحظ وجود أعداد كبيرة من الأهالي بلجان قرى قامولا والطارف غرب المحافظة، وهي إحدى مكونات الدائرة الثانية بالأقصر، التي تضم مركزي القرنة وأرمنت، توافد عدد كبير من كبار السن من الرجال والسيدات للإدلاء بأصواتهم، واختيار مرشحيهم في اللجان الفرعية المخصصة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية 283 لجنة فرعية.