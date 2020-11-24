فيديو.. حفيد محمد نوح يُغني لأول مرة.. ووالدته: لو شافني هيقتلني

نشرت الفنانة سحر نوح، ابنة الموسيقي الراحل محمد نوح، مقطع فيديو قصيرا، لابنها وهو يُغني لأول مرة، في خلوته خلال جلوسه أمام غرفته المُطلة على البحر، موضحة أنها التقطت هذا الفيديو خِلسة.

وكتبت "سحر" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ابني قعد قدام البحر وابتدى يدندن.. صورته من غير ما يحس.. ممكن لو شافني يقتلني هههه.. بس مش مشكلة هاكون ضحية حبي لصوته".

سحر نوح، ابنة الفنان محمد نوح، درست منذ صغرها في المعهد العالي للموسيقي ا"لكونسيرفاتوار"، في قسم البيانو علي يد العازف الشهير رمزي يس، وعند بلوغها سن الثانية عشر درست الغناء الأوبرالي على يد جيلان رطل، ثم فيوليت مقار، وبعد تخرجها عينت معيدة بالمعهد، ثم سافرت إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في الإيكول نورمال دي ميوزيك بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم درست مخارج ألفاظ في إيطاليا وإنجلترا، وحصلت على عدة شهادات ودبلومات في هذا المجال.

أما والدها الفنان الراحل محمد نوح، فقد التحق بمعهد الموسيقى العربية، كما درس التأليف الموسيقي في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، كما قام بالتعاون مع العديد من المطربين البارزين على الساحة من بينهم علي الحجار ومحمد الحلو وعفاف راضي.

وكوّن محمد نوح فرقة غنائية بعد حرب أكتوبر 1973 مسمياً إياها فرقة (النهار) والتي اشتهرت بأغانيها الوطنية الحماسية، كما شكل كذلك (رباعي نوح) الذي كان يتشكل منه ومن ابنه وابنتيه.

قام "نوح" بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام منها: "كريستال، مرسيدس، المهاجر، إسكندرية كمان وكمان"، كما كان أستاذاً في مجال الصوتيات بالمعهد العالي للسينما، وأستاذا في المسرح الغنائي بمعهد الموسيقى العربية، كما نشر العديد من الأبحاث حول الموسيقى الفرعونية، وتوفي في عام 2012 عن عمر يناهز 75 عاماً.