مختار نوح: الإرهابي محمد علي ممثل شاطر ويظهر ذلك في فيديوهاته

قال مختار نوح الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن المهمة التي يؤجر من أجلها الإرهابي محمد علي، وأيمن نور، وحمزة زوبع، ومحمد ناصر وغيرهم ويجرى دفع نقود من أجلها هي مهمة تخريب مصر، فإذا تعثرت أو فشلت هذه المهمة يستغني صاحب العمل عن الأجير أو الجاسوس الذي يعمل لديه.

وأضاف نوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الإرهابي محمد علي ممثل شاطر ويتعمد ذلك في فيديوهاته التي يروجها عبر قنوات الجماعة الإرهابية فهو ليست لديه وطنية أو شفافية، إنما الدور الذي يقوم به بأجر فلا بد أن ينجح.

وتابع بأن أي صحفي أو إعلامي في أي قناة من قنوات الجماعات الإرهابية أجره فيها يصل إلى 187 ألف جنيه شهريا، لذلك نرى أن هذه المبالغ تعطى لهم مقابل مأجورية من الإخوان فالدفاع والحماسة التي نراها منهم تكون للدفاع عن وجودهم ولا تهمهم قضية الشعب المصري إطلاقا.