نصائح "الأرصاد" للمواطنين للتعامل مع الطقس السيء خلال 48 ساعة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح من أجل الاستعداد لموجة الطقس السيئ، التي تضرب عدة محافظات، خاصة على السواحل الشمالية، في الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، الذين أعلنوا تعليق الدراسة، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة السقوط.

وكانت النصائح كالتالي:

- ارتداء الملابس الشتوية خاصة كبار السن، لأن الأمطار ستكون شديدة وغزيرة، وهذه الأمطار تمهد لبداية فصل الشتاء.

- عدم ارتداء المعدن، خوفا من وجود تلامس مع البرق، ما يؤدي إلى إصابة الشخص بالصعق الكهربائي.

- البعد عن الأسلاك والعمدان الكهربية، خوفا من وجود أي أسلاك عارية.

- نشاط الرياح الموجود على محافظات شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، تؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج في البحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وهيئة المواني هي من تحدد مدى تأثر الملاحة البحرية بذلك الطقس، لذا يجب عدم الصيد في هذه الأماكن.

- عدم الخروج إلا في الحالات المطلوبة منها الخروج، لمساعدة رجال الصرف الصحي في كسح وسحب المياه.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 25 نوفمبر 2020، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة أبناؤنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك القرار، القيادات وأطقم العمل وفقا للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والحضانات، ومنح الموظفات المعيلات لأطفال في سن الحضانة إجازة، بعد ورود توقعات الأرصاد الجوية التي تنبأت بهطول أمطار على المحافظة.

وأصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرارا منذ قليل، بتعطيل الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، غدًا الأربعاء، بسبب موجة الطقس السيئ ستتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى إخطار جميع رؤساء المراكز والقرى، مع ضرورة الاستعداد برفع درجة الطوارئ للقصوى.

من جهته قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن شركة المياه والشرب الصحي تتعاون بشكل دائم مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة ومتابعة تنبؤات الأحوال الجوية، وبناء عليه يكون لدينا خطط لهذه الطوارئ من خلال نشر معداتنا في الأماكن المتوقع حدوث تجمعات للمياه نتيجة سقوط الأمطار فيها، "بناء على هذه التنبؤات بنزل المعدات بتاعتنا وبنبدأ نقلل من كميات المياه ونخفض من ضغوط المياه في الشبكة عندنا بحيث أننا نفضي شبكة الصرف الصحي بقدر الإمكان".