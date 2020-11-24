فيديو.. الأرصاد: تقلبات حادة وسريعة في الطقس حتى بداية فصل الشتاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك تغيرات مناخية أثرت على العالم كله وعلى مصر، موضحة أنّنا لا زلنا في نهاية فصل الخريف ولم يبدأ فصل الشتاء بعد، إذ يبدأ في 21 ديسمبر المقبل، وهذه الفترة ستكون فترة تقلبات حادة وسريعة وهي طبيعة فصل الخريف.

وأوضحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: "شاهدنا حالات عدم الاستقرار على مدار الـ3 أسابيع الماضية في الأحوال الجوية، وتكرار حالات عدم الاستقرار هذه الفترة أصبح زائدا، نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على مصر والعالم كله".

وأضافت شاكر أنّ الأيام المقبلة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ الأربعاء وتستمر حتى الجمعة المقبل، وتشهد الإسكندرية، رشيد، السلوم، مطروح، بلطيم، بورسعيد، رفح، والعريش، أمطار غزيرة ورعدية في بعض التوقيتات، وتمتد الأمطار لمحافظات الوجه البحري لأمطار من متوسطة لغزيرة الشدة ورعدية على بعض المناطق المتفرقة من الوجه البحري، خاصة شمال الوجه البحري والبحيرة والدقهلية، أما باقي محافظات الوجه البحري، فتشهد أمطار من متوسطة لغزيرة.

وتابعت شاكر أنّ محافظة القاهرة ستشهد أمطار يومي الأربعاء والخميس متوسطة الشدة، أما مدن شمال الصعيد الفيوم وبني سويف والمنيا فتشهد أمطار من خفيفة لمتوسطة، خاصة الأربعاء المقبل، وبداية من الجمعة تقل الأمطار نسبيا، لكن تستمر متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة على محافظات الوجه البحري.

وأشارت شاكر إلى أنّه بالنسبة للقاهرة وباقي أنحاء الجمهورية، فتنعدم فرص سقوط الأمطار بدءا من يوم الجمعة، مؤكدة أنّ يومي الأربعاء والخميس يشهدان انخفاضا بدرجات الحرارة مع سقوط الأمطار مع نشاط للرياح، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وناشدت شاكر المواطنين بارتداء الملابس الشتوية أثناء فترات الليل وفي الصباح الباكر مع ذهاب الأطفال للمدارس.