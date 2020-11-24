عاجل.. تعطيل الدراسة بمدارس البحيرة غدا.. وقطع المياه بسبب حالة الطقس

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 25 نوفمبر 2020، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة أبناؤنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك القرار، القيادات وأطقم العمل وفقا للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

كما أعلن المحافظ، أنه سيتم قطع المياه عن مدن ومراكز المحافظة، اعتبارا من الساعة 1 صباح غدا الأربعاء 25 نوفمبر، وحتى الساعة 7 صباحا الأربعاء، لتخفيف الضغوط عن شبكة الصرف الصحي، لتمكين الفرق المعنية برفع تجمعات المياه من القيام بمهام عملهم.

وأهاب المحافظ، باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة، حيال قطع المياه.

ومنذ 4 أيام، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة ببعض مدارس المحافظة، لافتًا إلى أن حالة الطقس في الساعات الأخيرة من اليوم، تقتضي تعطيل الدراسة في المدن الساحلية "إدكو، رشيد، كفر الدوار"، مؤكدًا أنه خلال الساعات القليلة السابقة شهدت تلك المدن سقوط أمطارا رعدية غزيرة، وهو ما يستوجب تعطيل الدراسة.