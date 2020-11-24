سيدة المطر والست عزيزة والطفل ياسين.. حالات إنسانية استجاب لها الرئيس

ضاق عليهم الحال، واشتدت مصاعب الحياة، ما بين قسوة ظروف اقتصادية صعبة، وزخات مطر لا ترحم، وبرودة طقس تتسرب للأبدان تثير القشعريرة، وآلام الأمراض المزمنة، ظهرت بعض الحالات الإنسانية خلال الأيام الماضية، لبعض المصريين، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سرعان ما استجابت الرئاسة والحكومة لهم، لتخفف عنهم بعضا من ظروفهم، ونعرض في السطور التالية أبرز هذه الحالات.

حالة سيدة المطر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صورة لسيدة تبيع "ترمس"، في الشارع، رغم موجات الطقس السيئ، وسط تعاطف كبير، وإشادات واسعة ممن تداولوا الصورة، وأطلقوا عليها اسم "سيدة المطر".

والتقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نعمات، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر" وزوجها علي، ووجهت برفع كفاءة المسكن وفرشه، كما شددت على إجراء بحث حالة للأسرة، بالإضافة إلى تقديم دعم نقدي للسيدة نعمات، تبلغ قيمته 600 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى توفير مشروع تربية دواجن بقريتها في بني سويف بقيمة 5 آلاف جنيه، وتوفير علاج شهري لها.

أب يحمل ابنه

حالة أخرى رصدتها كاميرات الهواتف الذكية، وتداولتها حسابات التواصل الاجتماعي، لأب يحمل نجله على كتفه بمترو الأنفاق، وهو عبدالتواب محمد عبداللطيف، نظرا لأن ابنه يعاني من مرض، ويحتاج إلى جلسة علاج طبيعي، فاضطر إلى العمل في الوردية المسائية في عمله، لكي يصطحبه لهذه الجلسة.

بدوره قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إن الوزارة ستعمل على تلبية كل ما تحتاجه الأسرة: "سننسق مع الشركات السياحية لتوفير رحلة عمرة للأسرة ولن نتخلى عنها".

حالة الطفل ياسين

أما الطفل ياسين، والبالغ من العمر عامين ونصف العام من محافظة الفيوم، والذي يعاني من مشاكل بالكبد، فقد أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعاملت مع القصة على الفور، موضحا: "لكل اللي أرسل لي هذه الاستغاثة.. اطمنوا رجال منظومة الشكاوي الحكومية تعاملوا معها على الفور.. شكرا لهم ولرجال وزارة الصحة المحترمين.. تحيا مصر".

وأضاف يونس: "تم التواصل مع أم الطفل يس، التي أفادت أن ابنها يعاني من مشاكل بالكبد لا تعرف طبيعة المرض وتوجهت إلى مستشفى جامعة الفيوم معهد الكبد، بعد الكشف على الطفل أبلغوها باحتياج الطفل إلى ألبومين زجاجة كل 15 يوما لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك سيقرر الأطباء احتياجه إلى جراحة من عدمه وأن تكلفة الألبومين باهظة ويقوم متبرعون وفاعلو خير بتوفيرها".

وتابع يونس: "وتم التواصل مع مديرة فرع التأمين الصحي بالفيوم وإبلاغها بالاستغاثة أفادت بإرسال الطفل إلى مكتبها مباشرة ومعه الأوراق والتقارير الطبية وسيتم صرف العلاج الذي يحتاجه الطفل فوراً، وتم إبلاغ الأم بذلك وإفادتها أنه سيتم المتابعة معها غدا".

الرئيس يستجيب للسيدة عزيزة

السيدة عزيزة محمد مجدي، الشهيرة بـ"السيدة عزيزة" ربة منزل من محافظة المنوفية، عانت كثيرا من مرض السمنة المفرطة، والذي أثر بشكل كبير على حياتها، ولم تجد أمامها سوى مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سبق واستجاب للعديد من الحالات الإنسانية.

واستجاب الرئيس لنداء السيدة المصرية، ووجه وزارة الصحة بسرعة علاجها، حيث تعاني من سمنة مفرطة وتضخم بالساقين أدى إلى حدوث التهابات متكررة بالساقين وأطراف جسدها لعدم قدرتها على الحركة بسبب وزنها الزائد، حيث يبلغ وزنها 300 كيلوجرام.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالانتقال إلى منزل الحالة، وعلى الفور انتقل وكيل الوزارة الصحة على رأس فريق طبي متخصص، وتمّ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى سرس الليان بالمنوفية.

إغاثة المتضررين من الأمطار

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، لتقديم كافة سبل الحماية للمواطنين في أي أزمة، إذ جرى تغيير استراتيجية تعاملها مع المواطنين في أزمة الطقس السيئ التي ضربت البلاد مؤخرًا، فبدلًا من توفير الخيم، جرى تأجير بعض الشقق لكي ينتقل المضارون من وحداتهم السكنية إليها.

حالة عمرو بائع الكروت

واستجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لما نشرته "الوطن" في وقت سابق، بعنوان "دون قدمين.."عمرو" يتحدى ظروفه زاحفا على الأرض لبيع كروت شحن بالقطار"، وتبنت حالة عمرو وهو من ذوي الإعاقة، ويبيع كروت شحن بالقطارات لكسب الرزق.

وقررت اللجنة التكفل بعلاج "عمرو" ورعايته، وفقًا لما أعلنه هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "فاكرين الشاب الجميل اللى فى الصور دي، فاكرين أما قلت لكم اطمنوا، لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تكفلت بحالته ورعايته".

حالة أم دنيا

واستجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لما نشرته "الوطن"، على موقعها الإلكتروني، يوم 30 أكتوبر الماضي، بعنوان: "الشقا من حظ "أم دنيا".. معاقة تمسح سلالم البيوت بذراع واحدة "تسوى 100 إيد"، كمناشدة من السيدة لمساعدتها في توفير طرف صناعي، ومساعدة تضمن لها معيشة جيدة.

وتواصلت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء مع المريضة عايدة عبدالغفار عبدالحميد، 50 عاما، من محافظة القاهرة، والتي تعرضت لحادث منذ الصغر، بترت ذراعها اليسرى على أثرها، وأبلغت بإمكانية توفير طرف صناعي لها على نفقة الدولة.