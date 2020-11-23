ناخب بكمامة عليها صورة الرئيس يدعو لانتخاب السيسي لدورة جديدة

بكمامة مطبوع عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و"بانر" يمسكه بيديه مطبوع عليه صورة الرئيس، وكذلك صورته هو ووالدته، ومكتوب عليه بعض العبارات، جذب محمد مصطفى أحمد موظف بمجلس مدينة سنورس أنظار الناخبين، بوقوفه بتلك اللافتة أمام مدرسة الراضي الابتدائية بسنورس، إحدى المقرات الانتخابية بالدائرة الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية.

وكتب "مصطفى" على اللافتة "مواطن مصري، قررت من هذه اللحظة أنا وأمي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة هيكون صوتي أنا وأمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة"، كما شمل "البانر" عبارات تندد بالرسومات المُسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال محمد مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه لا يهتم بالانتخابات البرلمانية بقدر اهتمامه بالانتخابات الرئاسية، حيث سيكون مطمئنًا وستكون مصر بخير طالما السيسي هو رئيسها، لذلك قرر استغلال تجمع المواطنين وتوافدهم على اللجان للإدلاء بأصواتهم من أجل دعوتهم لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وأشار إلى أنّ والدته تحب الرئيس السيسي كثيرًا وتدعمه دائمًا لما يقدمه من خدمات للبلد، خصوصًا أنها أحد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بالإضافة إلى استفادتها من حملة 100 مليون صحة، وفي كل انتخابات تُشارك من أجل الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط.

على جانب آخر، شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الفيوم، إقبالًا متوسطًا من قبل الناخبين الذين حرصوا على ارتداء الكمامة خلال التصويت في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لاختيار 7 مرشحين في الثلاث دوائر مقسمين كالتالي نائبين في مركز إطسا، وثلاثة نواب في دائرة مركزي طامية وسنورس، ونائبين في دائرة أبشواي ويوسف الصديق.

وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد في أول أيام عملية الاقتراع التي تتم في 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخبًا بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.