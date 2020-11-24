السيسي: خالص تقديري واحترامي للأطباء ومجهودهم العظيم في الفترة الأخيرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان هناك نقاش مطول مع الوزراء بشأن تداعيات وتطور الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العالم وفي مصر، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، وتمت مناقشة السيناريوهات المختلفة الخاصة بهذا الموقف، والذي تم عرضه من جانب المسؤولين، سواء في وزارة الصحة وغيرها.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة داخل مجلس الوزراء عن تقديره الكبير والاحترام للأطقم الطبية التي تقوم بدور عظيم جدًا.

وتابع أن الأطباء يقومون بمجهود عظيم جدًا منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، ومستمر من بذل جهد وضغط كبير جدًا، للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين وما تحقق في هذا المجال.