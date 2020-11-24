السيسي: وعي المصريين هو اللقاح الحقيقي في التعامل مع كورونا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اللقاح الحقيقي، هو وعي المصريين في التعامل مع الوباء، لافتًا إلى أنه اعتاد دائمًا أن يكون صادقا في كل كلمة يقولها للشعب، حيث إنه يرى أن العلماء يعملون في هذا الأمر، واجتهدوا بأقصى ما يمكن، للوصول إلى لقاح مناسب يتم طرحه، مشيرا إلى توصلهم إلى لقاح، لكن بالمعايير العلمية والمقاييس التي استخدموها في القياس، يعتبروا ما توصلوا إليه، أمر يمكن استخدامه بشكل طارئ.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمة مسجلة له برفقة الوزراء: "هنجيب اللقاح طبعا، عشان يهمنا صحة المصريين، وأنتم بحرصكم ووعيكم، تقدروا تتعاملوا، وحجم الإصابة في أضيق الحدود، بلاش نقعد في الأماكن المغلقة كثيرًا، ودي الدروس اللي طلعت في التعامل مع هذه الجائحة، والابتعاد عن التقارب، ونلتزم التباعد الاجتماعي، ونلتزم بالكمامة، ولا نعتبره وسيلة مزعجة".

وتابع: "شركات المقاولات التي تعمل، يجب الاستمرار على ما نحن فيه، والأمر إن كان يحتاج لطرح كميات أكبر من الكمامات على التموين، حتى في المدارس والجامعات والكليات، وكل ما يتعامل بتزاحم، يجب العمل في ده طبعا".

وأردف: "كنا نتحدث عن زيادة الوقاية والمناعة للمواطنين، يجب العمل من التهوية الجيدة، وتجديد الهواء من خلال فتح الأماكن، بالعمل على الرياضة إن أمكن، وهذا الحديث للمرحلة الحالية أمر في منتهى الأهمية".