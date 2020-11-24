بايدن يكسر رقما قياسيا ويحصل على أكثر من 80 مليون صوت

حطم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، رقما قياسيا بحصولهما على أكثر من 80 مليون صوت في الانتخابات التي جرت يوم 4 نوفمبر الحالي.

وبحسب ما نقلت روسيا اليوم عن وسائل إعلامية أمريكية، فإن بايدن تخطى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأكثر من 10 ملايين صوت.

وكان أوباما حصل على 69 مليون صوت في عام 2018. وتعتبر حصة بايدن من الأصوات هي الأعلى لأي منافس رئاسي منذ أن أطاح الرئيس فرانكلين روزفلت بهيربرت هوفر عام 1932.

وتأتي هذه الأنباء لتعزز أكثر من موقف المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بادين، لاسيما بعد رفض منافسه دونالد ترامب، الإقرار بهزيمته حتى الآن.

بنسلفانيا تصدق على نتائجها لصالح بايدن

وصدقت ولاية بنسلفانيا على نتائج انتخابات 2020، وقد وقع الحاكم على شهادة تثبيت أصوات الناخبين لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتضاف لباقي الولايات التي صوتت لصالح بايدن، والتي رفعت أصواته في المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب.

وقال حاكم ولاية بنسلفانيا إن الولاية صدقت على نتائج انتخابات 3 نوفمبر، لتضع اللمسات الأخيرة على فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في مسابقة الرئاسة الأمريكية، ما يعزز انتصار بايدن في الولاية التي تشكل ساحة معركة سياسية.

وكتب الحاكم توم وولف على "تويتر" إنه "تمت المصادقة اليوم على نتائج انتخابات 3 نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصب رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة، وفقا لما يقتضيه القانون الفيدرالي"، وأضاف "لقد وقعت على شهادة التأكيد لقائمة الناخبين لجو بايدن وكمالا هاريس".