"ترامب": نقل السلطة إلى جو بايدن لا يعني الموافقة على نتائج الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القرار الذي اتخذته إدارة الشؤون العامة (GSA) ببدء عملية نقل السلطة إلى جوزيف بايدن، لا يعني أنه موافق على نتائج الانتخابات.

وأضاف "ترامب" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما علاقة السماح الذي منحته إدارة الشؤون العامة للعمل التمهيدي مع الديمقراطيين، بالاستمرار في متابعة قضايانا في المحاكم المختلفة حول ما سيتم اعتباره أكثر الانتخابات فسادا في التاريخ السياسي الأمريكي؟ نحن نتحرك بأقصى سرعة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”.