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محمود مسلم

"ترامب": نقل السلطة إلى جو بايدن لا يعني الموافقة على نتائج الانتخابات

كتب:

وكالات
08:59 ص | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
ترامب

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القرار الذي اتخذته إدارة الشؤون العامة (GSA) ببدء عملية نقل السلطة إلى جوزيف بايدن، لا يعني أنه موافق على نتائج الانتخابات.

وأضاف "ترامب" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما علاقة السماح الذي منحته إدارة الشؤون العامة للعمل التمهيدي مع الديمقراطيين، بالاستمرار في متابعة قضايانا في المحاكم المختلفة حول ما سيتم اعتباره أكثر الانتخابات فسادا في التاريخ السياسي الأمريكي؟ نحن نتحرك بأقصى سرعة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

 

 

وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أمس، أن GSA أبلغت "بايدن" باستعدادها لبدء إجراءات تسليم الرئاسة في البلاد.

وأوصى دونالد ترامب، إميلي مورفي رئيسة GSA، وكذلك أعضاء إدارته بـ "القيام بما هو ضروري"، فيما يتعلق بالإجراءات الأولية المتعلقة بنقل وتسليم السلطة.

 

 

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