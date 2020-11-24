سيدات يتوافدن على اللجان الانتخابية في البدرشين للتصويت بجولة الإعادة

شهدت الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط، بمحافظة الجيزة، منذ قليل، إقبالا كبيرا من الناخبات على المقار الانتخابية للمشاركة في التصويت في آخر أيام جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الجيش والشرطة، لتسيير العملية الانتخابية، ومساعدة كبار السن في الدخول للجان الانتخابية.

ووفرت لجان البدرشين والعياط الكمامات الطبية لتوزيعها على المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتوفير الحماية والأمن والسلامة للناخبين، حيث شهدت لجان العياط توافد السيدات على المقار الانتخابية، للتصويت في الانتخابات.

وقالت عبير عبدالهادي، إحدى الناخبات بمدينة البدرشين، إن عملية التصويت سلسة ولا توجد أي معوقات داخل لجان الاقتراع، مشيرة إلى أن جميع اللجان الانتخابية بمدينة البدرشين معقمة تمامًا ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مطالبة جموع السيدات والفتيات بالدائرة بالنزول والمشاركة في التصويت في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

وأشارت عبير، لـ"الوطن"، إلى أن هناك منافسة وصراعًا قوياً بين مرشحي الدائرة الثالثة في جولة الإعادة بين الحزبيين والمستقلين، موضحة أنها اختارت من يمثلها في مجلس النواب، لافتة إلى أن هناك مطالب مشروعة لدى المواطنين يجب على المرشحين تنفيذها عقب فوزهم بانتخابات مجلس النواب.

واشتد الصراع بين المستقلين والحزبيين للفوز بمقعدين فقط في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 حزبيين على مقعدين بمجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط.