نوادي بنها تتنازل عن 10 أمتار لإقامة المرحلة الجديدة لممشى أهل مصر

التقى المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها ظهر اليوم مع مسؤولي النوادي المطلة على نهر النيل للاتفاق معهم على ترك مسافة الـ10 متر المتفق عليها لإنشاء ممشى "أهل مصر" ووافق جميع المسؤلين بالنوادى، وهى الزراعيين والمعلمين والتطبيقيين والهلال الأحمر ورجال الأعمال على ترك المسافه المقررة.

وقال "عبد الستار" إنه عقب الاجتماع الذى حضره مسؤلي جهاز تعمير القاهرة الفاطمية تم النزول على أرض الواقع وعمل زيارة لجميع النوادى وتحديد المساحة التى سيتم تركها بداية من النيل لمسافة 10 متر.

وأشار رئيس مدينة أن نادى الشرطة كان أول النوادى التى تركت المسافة المقررة وتم بالفعل استلام الموقع وجارى استكمال الممشى فى المسافة الخاصة بنادى الشرطة.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها يرافقه رئيس مدينة بنها والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة.

وعرض مدير التطوير الحضري عناصر التطوير على المحافظ وتشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى نهر النيل على الكورنيش حيث وجه بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من المشروع باعتباره من المشروعات الهامة التي تحرص المحافظة على إنجازها لفتحه أمام المواطنين ليكون متنفسا لهم للاستمتاع برؤية نهر النيل.