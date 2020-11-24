15 ديسمبر.. صابر الرباعي يشدو للعرب فى جمهورية الدومينكان

يحيي الفنان التونسي صابر الرباعي، حفلا غنائيا كبيرا في جمهورية الدومينكان، إحدى دول قارة أمريكا الشمالية وبحرالكاريبي، وذلك لمقابلة الجاليات العربية والشامية التي تعيش هناك.

من المقرر أن يقام الحفل، في الخامس عشر من ديسمبر المقبل، وسيشدو فيها بنخبة من أهم أغنياته.

كان صابر الرباعي، طرح منذ أيام، كليبه الجديد "جريدة الرجل الثاني"، الذي روج عنه منذ أسبوع.

وروج صابر الرباعي عبر تويتر، لكليبه الجديد بكلمات من الأغنية قائلا: "أنا هنا بعد عام من قطيعتنا.. ألا تمدينني بعد الرجوع يدا.. ألا تقولين ما أخبارها سفني.. أنا المسافر في عينيك دون هدى.. يمكنكم مشاهدة فيديو كليب ‫جريدة الرجل الثاني".

وتقول كلمات الاغنية : "أنا هنا بعد عام من قطيعتنا.. ألا تمدين لي بعد الرجوع يدا؟.. ألا تقولين.. ما أخبارها سفني؟.. أنا المسافر في عينيك دون هدى.. حملت من طيبات الصين قافلةً.. وجئت أطعم عصفورين قد رقدا.. وجئت أحمل تاريخي على كتفي.. وحاضرا مرهق الأعصاب مضطهدا.. ماذا أصابك؟ هل وجهي مفاجأةٌ".

وكان الفنان التونسي صابر الرباعي، دعم الشعب اللبناني، وذلك على خلفية الحادث الأخير الذي تعرضت له العاصمة بيروت بانفجار مرفأ بيروت.

ونشر "الرباعي" عبر حسابي الخاص بـ"إنستجرام" مقطع فيديو لعدد من نجوم الوطن العربي، يوجهون من خلاله رسالة للشعب اللبناني "كلنا معكم".

يُذكر أن المطرب صابر الرباعي نشر في شهر يوليو الماضي مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، ينفي من خلاله إصابته في حادث مروري.