التعليم العالي: مستشفياتنا الجامعية مستعدة لـ كورونا 

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والجامعات، على أتم الاستعداد لمواجهة أي طوارئ بشأن كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أن نسب الإشغال بها من المصابين بكورونا، مقبولة جدا وغير ضخمة، ولا توجد أي زيادة في الأعداد.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المستشفيات الجامعية تختلف عن مستشفيات وزارة الصحة في نسب الإقبال، قائلا: "في المستوى المقبول"، وإن الإعداد الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي، في حدود المعدلات المقبولة.

وأوضح، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وافق في جلسته الماضية، على إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب في الجامعات المختلفة لمدة 6 أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لهم، للقيام بدورهم في مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة الحالية، وذلك لهذا العام فقط.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان هناك نقاش مطول مع الوزراء بشأن تداعيات وتطور الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العالم وفي مصر، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، وتمت مناقشة السيناريوهات المختلفة الخاصة بهذا الموقف، والذي تم عرضه من جانب المسؤولين، سواء في وزارة الصحة وغيرها.

وأعرب السيسي، خلال كلمة مسجلة داخل مجلس الوزراء عن تقديره الكبير والاحترام للأطقم الطبية التي تقوم بدور عظيم جدًا.

وتابع أن الأطباء يقومون بمجهود عظيم جدًا منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، ومستمر من بذل جهد وضغط كبير جدًا، للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين وما تحقق في هذا المجال.

وقال، إن هناك لجنة علمية متخصصة تعمل على أزمة فيروس كورونا منذ ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن، وهذه اللجنة سيتم تدعيمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن أن نتعاقد عليها للفترة المقبلة، وهذا اللقاح لن يكون متوفرًا إلا اعتبارًا من منتصف العام القادم، والتعاقد سيبدأ خلال أيام قليلة، واللجنة ستقول أفضل اللقاحات المتاحة.

وأضاف السيسي، خلال كلمة مسجلة مع الوزراء، أكد أن لقاح كورونا الحالي هو أقصى ما توصل إليه العلماء لاستخدامه بشكل طارئ في الوقت الحالي، موجهًا شكره للمصريين وكل القطاعات التي تبذل جهدًا من أجل العبور من تلك الأزمة، متابعًا: "سنظل نعمل ومستمرين في عملنا، لكن مع اتخاذ الإجراءات التي تحمي من هذا الأمر".