خدمات المستشفيات الجامعية.. تذكرة بـ10 جنيهات وعملية بربع مليون

تقدم المستشفيات الجامعية الكثير من الخدمات للمرضى، بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم وجنسياتهم، فهي كما قيل عنها قديما "ملاذ الفقراء وحصونهم ضد الأمراض".

ورغم الأزمات الطاحنة التي يمر بها العالم، وارتفاع مقابة الخدمات العلاجية في العديد من الدول المماثلة للحالة الاقتصادية لمصر أو تلك التي تفوق عنها، تجد القطاع الطبي في المستشفيات الجامعية المصرية، يقدم خدمة علاجية بمقابل مادي بسيط، لا يساوي جزءا حقيقيا من التكلفة الفعلية لثمن التذكرة ذاتها، والتي لا يتجاوز سعرها 10 جنيهات في معظم المستشفيات، وتتجاوز تكلفة عدد من العمليات الجراحية الـ250 ألف جنيه.

الدولة تكفل الخدمات الطبية المتميزة للمرضى بالمجان

وبدوره، أوضح الدكتور أحمد طه، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة "قصر العيني"، أنّ المستشفيات تقدم خدمات بلا حدود مجانية لجميع المرضى على مستوى الجمهورية، وبمجرد دخول المريض للمستشفى ودفع قيمة التذكرة المقدرة قيمتها بـ10 جنيهات، يتم الآتي وفقا لطبيعة حالته:

حجز التذكرة بالقيمة المحددة من قبل المستشفى الجامعية والتي لا تتجاوز 10 جنيهات.

بطاقة الرقم القومي هي المستند الرسمي الوحيد للمريض يقدمه وقت حجز قيمة التذكرة.

تشمل الخدمات الطبية خدمات تشخيصية وعلاجية.

تتمثل الخدمات التشخيصية في الفحوصات المعملية والأشعات والمناظير والقساطر التشخيصية بالمجان.

تتمثل الخدمات العلاجية، في تقديم العلاج والإقامة داخل المستشفيات حتى الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعلاج مرضه وبالمجان.

تقديم الأدوية بالمجان.

إجراء الجراحات بالمجان وتشمل الجراحات الدقيقة جدا والمتخصصة كجراحات القلب المفتوح والأوعية الدموية والعظام وغيرها.

بالنسبة للمريض المتمتع بالتأمين الصحي، فالمستشفيات توفر الخدمات له و تغطى الخدمة بقرار من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة.

تتسم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، في تغطية الدولة تكلفة المريض الذي يحتاج لعملية جراحية، وتغطية علاجه كاملا.

جميع الأوراق والمستندات الرسمية للعلاج تتم من خلال إدارات المستشفيات الجامعية دون أن يتدخل المريض لعمل أو استكمال أي أوراق.

تخاطب المستشفيات الجهات الرسمية لاستخراج ما يلزم من أوراق لاستكمال علاجه، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، دون أن يتحمل الطالب تكلفتها أو إنهاء إجراء استخراجها.