مستشار الرئيس للصحة: زيادة إصابات كورونا متوقعة وأطقمنا الطبية خبيرة

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه اليوم، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكد على زيادة الوعي للمواطنين والتشديد على ارتداء الكمامات مرة أخرى، كما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتابع "تاج الدين"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن اللقاح الحقيقي هو وعي المواطنين، مشيرا إلى زيادة الأعداد خلال الفترة الماضية والاستمرار في الزيادة وهي زيادة متوقعة خاصة مع دخول فصل الشتاء وانتشار الأمراض التنفسية فيه.

وعن اللقاحات التي تعلن عنها الشركات الكبري، قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، "لا داعي للقلق لدينا لجنة والريس يتابع عن كثب كل التطورات الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، وسيتم التعاقد على اللقاح الفعال".

وأكد مستشار الرئيس على عدم إنتاج لقاحات حتى الآن لفيروس كورونا، ومصر تتفاوض مع مؤسسات عالمية لضمان توفير اللقاحات بعد إنتاجها، موضحا أن مساهمة اللقاح في القضاء على فيروس كورونا من خلال تكوين أجسام مناعية للمقاومة يستغرق عامين على الأقل.

وحدد مستشار الرئيس الفئات التي لها الأولوية لأخذ اللقاح، مؤكدا أن الفرق الطبية لها الأولوية ثم بعد ذلك الحالات الحرجة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرا إلى أنه لا توجد جهة على مستوى العالم تستطيع أن تنتج لقاحا لكل المواطنين، لذلك ستكون هناك فئات لها الأولوية.

وأضاف أن زيادة الأعداد لا يوجد تخوفات كبيرة تجاهها خاصة مع زيادة الوعي والخبرة التي اكتسبها أفراد الأطقم الطبية، مؤكدا على جاهزية الدولة لأي سيناريو لفيروس كورونا، وهناك لجنة عليا تدير الأزمة بكل شفافية ووضوح في جميع الأوجه سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، مؤكدا أن فيروس كورونا وباء عالمي ولا نحتاج لتخبئة أي شىء على المواطنين.

وجدد الدكتور عوض تاج الدين، توجيه النصائح الخاصة بالإرشادات الخاصة بالوقاية من الفيروس، وأهمها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، والاستمرار في غسل اليدين، والبعد عن الازدحام، والتهوية الجيدة وعدم غلق الشبابيك.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.