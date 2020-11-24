مساعدة وزيرة الصحة: فاكسيرا سيكون مركز إنتاج اللقاح لمصر ودول أخرى

قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر، تعمل مع الصين لإنتاج لقاحين، لكن هذه اللقاحات حاليا في المرحلة الثالثة من التجربة، وتتنظر وجود نتائج إحصائية مطمئنة لبدء إنتاج هذه اللقاحات واستخدامها.

وأضاف "عاصم" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد لقاح في العالم انتهت التجربة عليه، ويمكن الاعتماد عليه، لكن كل هذا مجرد نتائج مرحلية، وليس نتائج نهائية حاسمة، لكن هناك بعض الدول، طالبت بالاستخدام الطارئ، لذا طلبت بعض التراخيص للاستخدام العاجل.

وبيّنت أن مصر مشتركة في المبادرة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، الخاصة بتوفير اللقاحات بشكل عادل، وبأسعار مختلفة وتكون آمنة، كما ستتواصل مصر مع الشركات المنتجة للقاحات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بجانب اللقاح الصيني.

وأشارت مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، إلى أن مصر تعد الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لتكون مقرا متكاملا لإنتاج اللقاح الصيني، في حال ثبوت فاعليته، والاطمئنان له، وعدم وجود تأثيرات جانبية له على الصحة، وسيتم الإنتاج لمصر ولدول أخرى، لافتة إلى أن الأمر يتوقف على التحليل الإحصائي فقط.

وكشفت أن التلقيح سيكون للأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم باقي الأشخاص، لكن هذه الفئات لها الأولوية، لأنها الأكثر احتياجا وتأثرا من الفيروس.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نهاية العام الماضي في الصين، وبعدها انتشر في أوروبا ثم باقي دول العالم، وأعلنت منظمة الصحة الوباء جائحة عالمية في شهر مارس ويوجد بالولايات المتحدة أعلى نسبة إصابات ووفيات جراء الفيروس الذي تحاول شركات الأدوية توفير لقاحات لمنع الإصابة به.