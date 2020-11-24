أبرز 27 رسالة من الرئيس السيسي للمواطنين عن مستجدات "كورونا"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، واطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن، وانطلاق الموجة الثانية للجائحة ومعدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية.

"الوطن" تنشر أبرز27 رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين حول مستجدات جائحة فيروس كورونا

1- ما حققته الحكومة المصرية في مجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في موجته الأولى جيد ورائع.

2- أسجل التحية والتقدير للحكومة المصرية ككل على ما حققته من مجابهة كورونا، والجهد يُنسب للجميع ليس فقط وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي

3- تعاملنا مع جائحة كورونا المستجد "كوفيد19" منذ فبراير ومارس الماضيين بشكل متوازن وهادئ للغاية "منقلناش لكم الفزع والخوف من هذا الوباء الصعب".

4- التجربة المصرية في مجابهة كورونا كانت محل تقدير ودراسة للعديد من دول العالم

5- وباء فيروس كورونا ما زال مستمرا، وحذر المواطنين من هذه الجائحة لابد أن يستمر

6- الحملات الإعلامية التي تناولت مجابهة فيروس كورونا لابد أن تستمر، إجراءاتنا في الحفاظ على نفسنا لازم تستمر

7- لا نُريد تكرار الإجراءات الكبيرة والقوية التي اتخذناها في الموجه الأولى لفيروس كورونا بتعاونكم وحرصكم

8- أطالب الشعب المصري باتخاذ الإجراءات الخاصة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بمحمل الجد

9- إحنا عملنا حظر جزئي، وقفلنا جامعات ومطاعم ومنشآت سياحية خلال الموجة الأولى، وإحنا بنتحرك دلوقتي مش عاوزين نصل لهذا الأمر

10- حجم الإصابات بفيروس كورونا في مصر بدأت تزيد مرة أخرى ومجابهة الوباء لا يتحقق إلا بحرصكم وتعاونكم

11- اتخذنا عدة إجراءات اقتصادية خلال الموجة الأولى لكورونا ، منها مبادرة بـ100 مليار جنيه من أجل مجابهة آثار تلك الأزمة.

12- الوباء كان ليه تأثير قاسي جدًا على اقتصاديات العالم كله؟، بس في مصر الحمد لله رب العالمين، احتفظنا بجزء من النجاح، نتيجة الإصلاح الاقتصادي

13- أنتم يا مصريين اللي تحملتم كثيرًا نتيجة الإصلاح الاقتصادي، من فضلكم ومن غير خوف ولا فزع، التزموا بالوعي عشان كورونا

14- تمت مناقشة السيناريوهات المختلفة الخاصة بهذا الموقف، والذي تم عرضه من جانب المسؤولين، سواء في وزارة الصحة وغيرها.

15- أسجل تقديري الكبير والاحترام للأطقم الطبية التي تقوم بدور عظيم جدًا في مجابهة فيروس كورونا

16- الأطباء يقومون بمجهود عظيم جدًا منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، ومستمر من بذل جهد وضغط كبير جدًا، للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين وما تحقق في هذا المجال.

17- اعتاد دائمًا أن يكون صادقا في كل كلمة يقولها للشعب، وأقول اللقاح الحقيقي، هو وعي المصريين في التعامل مع الوباء

18- العلماء يعملون في مجابهة كورونا، واجتهدوا بأقصى ما يمكن، للوصول إلى لقاح مناسب يتم طرحه، مشيرا إلى توصلهم إلى لقاح، لكن بالمعايير العلمية والمقاييس التي استخدموها في القياس، يعتبروا ما توصلوا إليه، أمر يمكن استخدامه بشكل طارئ

19- هنجيب اللقاح طبعا، عشان يهمنا صحة المصريين، وأنتم بحرصكم ووعيكم، تقدروا تتعاملوا، وحجم الإصابة في أضيق الحدود

20- بلاش نقعد في الأماكن المغلقة كثيرًا، ودي الدروس اللي طلعت في التعامل مع هذه الجائحة

21- ابتعدوا عن التقارب، ونلتزم التباعد الاجتماعي، ونلتزم بالكمامة، ولا نعتبره وسيلة مزعجة

22- شركات المقاولات التي تعمل، يجب الاستمرار على ما نحن فيه، والأمر إن كان يحتاج لطرح كميات أكبر من الكمامات على التموين، حتى في المدارس والجامعات والكليات، وكل ما يتعامل بتزاحم، يجب العمل في ده طبعا

23- يجب العمل من التهوية الجيدة، وتجديد الهواء من خلال فتح الأماكن، بالعمل على الرياضة إن أمكن، وهذا الحديث للمرحلة الحالية أمر في منتهى الأهمية

24- هناك لجنة علمية متخصصة تعمل على أزمة فيروس كورونا منذ ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن، سيتم تدعيمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن أن نتعاقد عليها للفترة المقبلة

25- لقاح كورونا لن يكون متوفرًا إلا اعتبارًا من منتصف العام القادم، والتعاقد سيبدأ خلال أيام قليلة، واللجنة ستقول أفضل اللقاحات المتاحة.

26- لقاح كورونا الحالي هو أقصى ما توصل إليه العلماء لاستخدامه بشكل طارئ في الوقت الحالي

27- سنظل نعمل ومستمرون في عملنا، ولكن مع اتخاذ الإجراءات التي تحمي من هذا الأمر