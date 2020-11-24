جمال: نعمل على إنشاء موقع إلكتروني لعرض إنجازات مصر بحقوق الإنسان

قال أحمد جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن اللجنة العليا في الوقت الحالي تعمل على إنشاء موقع إلكتروني بعدة لغات لعرض ما تقوم به مصر في مجال حقوق الإنسان، ونشرات إلكترونية جاري إعدادها لمخاطبة المجتمع في الداخل والخارج، والرد على ما يُثار ضد مصر.

وأضاف "جمال الدين"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه جاري أيضا العمل على منصة إلكترونية تجمع كل التوصيات التي تلقتها مصر من المنظمات المختلفة، ليتم تصنيفها، على حسب عدة أمور مختلفة، من خلال منظومة إلكترونية تساعد في تطوير نظام اللجنا، ومن ثم تساعد في عمل تقارير أفضل بخصوص حقوق الإنسان، والرد على الشكاوى بصورة أفضل.

وتابع أن حقوق الإنسان جزء أساسي من التنمية الشاملة للدولة المصرية، واللجنة معنية بأن تكون متسقة مع الدستور المصري، وأمانة الشعب المصري، ومصر غير متهمة بأي شيء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكل دول العالم تخرج لها توصيات بشأن حقوق الإنسان بلا أي استثناء.

وأردف: "مفيش دولة كاملة في حقوق الإنسان كل الدول محتاجين يتطوروا حاجات في حقوق الإنسان، وكل الدول بيروح ليها توصيات، وده أمر طبيعي، ومصر ترحب بالتطوير بالتأكيد، وأي حد يكشف مواطن محتاجة تطوير بيتم دراستها، ونرحب بها بكل تأكيد".