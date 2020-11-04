رئيس التحرير

محمود مسلم

مساعد وزير الخارجية الأسبق: فوز بايدن سيؤثر إيجابيا على مصر

كتب:

عمرو حسني
09:34 م | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
جو بايدن

جو بايدن

عبر السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تفاؤله بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالبيت الأبيض حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بسبب خبرته الكبيرة في إدارة الشؤون الخارجية، وستنعكس سياسته إيجابيا على مصر.

وأضاف "هريدي" خلال استضافته في برنامج "المشهد" المذاع على فضائية "ten"، أن المعني بتحليل المشهد في الانتخابات الرئاسة الأمريكية، يشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت تغييرا بعد 15 سبتمبر 2020 بعد اتفاقيات السلام بين بعض دول الخليج وإسرائيل.

وطالب مساعد وزير الخارجية الأسبق، بضرورة أن تتواصل مصر مع الأجهزة الأمريكية ممثلة في مجلس الأمن القومي بالكونجرس والخارجية والمراكز البحثية، لاستثمار دورها في المنطقة، وأن تكون طرفا مؤثرا في معادلة الشرق الأوسط، مؤكدا أن العلاقات الأمريكية المصرية علاقات مؤسسية لا تعتمد على الرؤساء فهناك مراكز نافذة في الولايات المتحدة تؤثر على القرار الأمريكي تجاه مصر، وهذا ما حدث عندما تم رفض منع المعونة الأمريكية لمصر عقب ثورة 30 يونيو، وعزل جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم.

اقرأ المزيد:

ولاية نيفادا الأمريكية تتوقف عن تحديث نتائج الانتخابات حتى صباح الغد

الانتخابات الأمريكية.. أعداد الناخبين الأكبر منذ 20 عاما

12 ادعاء لترامب عن نزاهة الانتخابات الأمريكية.. الديمقراطيون يسرقونها

نائب "ترامب": نحن في الطريق إلى النصر في الانتخابات الأمريكية

مايكل مورجان: الانتخابات الأمريكية ستحسمها المحاكم وليس الصناديق

ساعة الحسم.. متى سيعرف العالم نتائج الانتخابات الأمريكية؟

الطقس يحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020 بين ترامب وبايدن