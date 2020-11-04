مساعد وزير الخارجية الأسبق: فوز بايدن سيؤثر إيجابيا على مصر

عبر السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تفاؤله بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالبيت الأبيض حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بسبب خبرته الكبيرة في إدارة الشؤون الخارجية، وستنعكس سياسته إيجابيا على مصر.

وأضاف "هريدي" خلال استضافته في برنامج "المشهد" المذاع على فضائية "ten"، أن المعني بتحليل المشهد في الانتخابات الرئاسة الأمريكية، يشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت تغييرا بعد 15 سبتمبر 2020 بعد اتفاقيات السلام بين بعض دول الخليج وإسرائيل.

وطالب مساعد وزير الخارجية الأسبق، بضرورة أن تتواصل مصر مع الأجهزة الأمريكية ممثلة في مجلس الأمن القومي بالكونجرس والخارجية والمراكز البحثية، لاستثمار دورها في المنطقة، وأن تكون طرفا مؤثرا في معادلة الشرق الأوسط، مؤكدا أن العلاقات الأمريكية المصرية علاقات مؤسسية لا تعتمد على الرؤساء فهناك مراكز نافذة في الولايات المتحدة تؤثر على القرار الأمريكي تجاه مصر، وهذا ما حدث عندما تم رفض منع المعونة الأمريكية لمصر عقب ثورة 30 يونيو، وعزل جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم.