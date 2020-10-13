مساعد وزير الخارجية لشئون أوروبا: العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي "تبادلية"

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، السفير بدر عبد العاطي، أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي "علاقة تبادلية" في العديد من المجالات التي تصب في مصلحة الطرفين، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى دفع حركة الاستثمار، لزيادة الدخل، وتوفير فرص عمل جديدة.

جاءت تصريحات مساعد وزير الخارجية خلال إجابته على سؤال حول شكل الاتحاد الأوربي في 2021 وماذا تحتاج مصر ودول الشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد في حل الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وذلك خلال وقائع الجلسة الثانية للمؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوربي فى نسخته السادسة، بجامعة أسيوط، تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي ما بين تحديات فيروس كورونا وتعظيم فرص التعاون الصيني".

وأضاف "عبد العاطي"، في كلمته أمام المؤتمر، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور طارق الجمال، ونوابه ولفيف من الشخصيات السياسية، أنه يجب أن تقوم مصر بتقديم عدد من الضمانات الاستثمارية، لتشجيع الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في مصر، كما شهدت المناقشات طرح أحد الطلاب مقترحاً بضرورة إتاحة مزيد من برامج التبادل الطلابي بين الجامعات المصرية والأوروبية.

من جانب آخر، أكد "أولدرشي فوندروسكا"، الملحق الثقافي لسفارة التشيك بالقاهرة، أن طلاب جامعة أسيوط على قدر عال من المعرفة والدراية العلمية والإلمام بالساسيات الداخلية لكل دول الاتحاد، وهو ما انعكس في طريقة عرضهم بالنموذج، والذي يدل على جهد المشرفين والقائمين على التدريب، كما اقترح على الطلاب زيادة مدة المفاوضات، والتي تسهم في إظهار مواهبهم وقدراتهم على المناقشة والإلقاء.