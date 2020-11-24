"سكرتير أسيوط": لم نرصد مخالفات أو خروقات في إعادة انتخابات النواب

قال المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام محافظ أسيوط والمشرف على الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2020، إن المحافظة يوجد بها 4 دوائر انتخابية، 497 مركز انتخابي به 914 لجنة فرعية، والكتلة التصويتية نحو 3 ملايين، و24 مرشح على 12 مقعد.

وأضاف "الطيبي" خلال استضافته في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن غرفة العمليات المركزية في المحافظة تعمل 24 ساعة متواصلة ومستمرة في متابعة سير العملية الانتخابية، والتأكد من تطهير اللجان قبل البدء في التصويت وتطبيق الاجراءات الاحترازية المكافحة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتضم الغرفة القوات ممثلين عن القوات المسلحة والشرطة والصحة والتموين والتعليم وكل المديريات الخدمية في المحافظة من أجل الحرص على اتمام العملية الانتخابية في أبهى صورها.

وأشار سكرتير عام محافظ أسيوط والمشرف على الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2020 إلى أن كل مركز موجود بالمحافظة به غرفة عملية ومرتبطة بغرفة مصغرة في القرى ومتربطة بغرفة عمليات المحافظة التي ترتبط بغرفة العمليات التابعة لمجلس الوزراء، ولم يتم رصد مخالفات أو خروقات وسط حضور من المواطنين للتصويت.

وأوضح سكرتير عام محافظة أسيوط، أن اليوم الأول يكون أقل كثافة من اليوم الثاني وللناخب مطلق الحرية لاختيار المرشح الذي يريده وهذا تأكيد على ممارسة الناخب الحق الدستوري في التصويت وهناك فرحة وبهجة لكل المواطنين بهذا العرس الديمقراطي الذي ينتظر الجميع كل 5 سنوات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 23 و24 نوفمبر، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.