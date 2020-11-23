إصابة 3 ناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بأسوان

أصيب 3 ناخبين، اليوم، بإصابات مختلفة أثناء الإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بلجان محافظة أسوان، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

في لجنة مدرسة نجع المنشية الإعدادية، بمدينة أسوان، أصيبت الناخبة سعدية خضري أبازيد، 54 عامًا، بأزمة قلبية داخل اللجنة، كما أصيب الناخب إبراهيم محمد عبد الهادي، 35 عامًا، بنزيف فى الأنف، وجرى نقلهما بواسطة الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم، وفى مدرسة السلطان عبد السلام الابتدائية بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، أصيبت الناخبة صابرين محفوظ فتح الله، 23 عامًا، بهبوط في الدورة الدموية وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى وحدة فارس الصحية.

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث يتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل، وفي الدائرة الرابعة إدفو، تُجرى الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.