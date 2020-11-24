بعد استجابة السيسي لشكواها .."عزيزة": "حاسة إني كنت ميتة"

وجهت السيدة عزيزة محمد مجدي مريضة السمنة المفرطة و "داء الفيل"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي استجابته لشكواها التي نشرتها جريدة "الوطن".

وقالت "عزيزة": "حاسة إني كنت ميتة ورجعت للحياة مرة تانية، وبشكر الريس إنه وقف جنبي وسمع صوتي ومتأخرش عني وربنا يحبب فيه خلقه" وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها وجدت اهتماما كبيرا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتي الصحة والتضامن الإجتماعي، موضحة أن الدولة وقفت بجوارها في محنتها التي تمر بها ولم تتركها وحدها في ظروفها .

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي السيدة عزيزة محمد مجدي، المصابة بـ "داء الفيل" والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجها وتلبية احتياجاتها صباح اليوم، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليها من قبل عدد كبير من الأطباء بشكل مبدئي للاطمئنان علي حالتها الصحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم عرضها علي استشاريين في تخصصات الجراحة العامة والجلدية والعظام والأوعية الدموية والباطنة وسيتم كتابة تقرير وعرضه علي وزيرة الصحة، مؤكدا تقديم كافة الدعم الطبي لها بتوجيهات القيادة السياسية .

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية فورية 10 آلاف جنيه للمواطنة " عزيزة " مريضة داء الفيل وذلك نظراً لظروفها المرضية والمعيشية الصعبة ، مشيراً إلى تواجد وكيل وزارة الصحة بصحبة فريق طبى لمتابعة الحالة حيث تم نقلها لمستشفى سرس الليان مؤكدا على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة في الصفحة الأولى من عدد "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، تحت عنوان "عزيزة 300 كيلو بسبب "داء الفيل": نفسي الدولة تساعدني أعدي المحنة".

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولي وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها.