بتوجيهات الرئيس.."عزيرة" مريضة "داء الفيل" تبدأ رحلة العلاج

أكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، توقع الكشف الطبي علي السيدة "عزيزة محمد مجدي" المصابة بـ "داءالفيل" التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى علاجها وتلبية احتياجاتها، صباح اليوم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه تم عرضها علي استشاريين في تخصصات الجراحة العامة والجلدية والعظام والأوعية الدموية والباطنة وسيتم كتابة تقرير وعرضه علي وزير الصحة، مؤكدا تقديم الدعم الطبي لها بتوجيهات القيادة السياسية.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية فورية 10 ألاف جنيه للمواطنة "عزيزة " نظراً لظروفها المرضية والمعيشية الصعبة، مشيراً إلى تواجد وكيل وزارة الصحة بصحبة فريق طبي لمتابعة الحالة حيث تم نقلها لمستشفى "سرس الليان" مؤكدا تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى علاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة في الصفحة الأولى من عدد "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، تحت عنوان "عزيزة 300 كيلو بسبب "داء الفيل": نفسي الدولة تساعدني أعدي المحنة".

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولي وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها.