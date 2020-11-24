بالفيديو.. ملك البحرين يستقبل رئيس البرلمان العربي

أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، بالدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل البرلمانية الدولية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وبناء جسور التعاون بين الشعوب العربية وشعوب العالم.

جاء ذلك خلال استقبال عاهل البحرين اليوم، في قصر الصخير، سعادة السيد عادل عبدالرحمن العسومي، عضو مجلس النواب رئيس البرلمان العربي، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي.

وقد هنأ جلالته، السيد عادل العسومي على الثقة التي أولاه إياها أعضاء البرلمان العربي، والتي تعكس ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين من كفاءات وخبرات مشهودة لتولي مختلف المناصب والمسئوليات على المستوى العربي والدولي، منوهًا بجهوده الطيبة في خدمة العمل البرلماني البحريني والعربي في مختلف المحافل الدولية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه.

وأعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بالمواقف المشرفة والداعمة التي يقفها دائماً البرلمان العربي رئيساً وأعضاءً تجاه مملكة البحرين، مؤكداً أنها محل تقدير واعتزاز.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن عميق شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على ما حظي به من إشادة وتقدير، وعلى مواقف مملكة البحرين الداعمة للعمل البرلماني العربي المشترك، وأكد سعيه الدائم لتعزيز الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي من أجل نصرة قضايا الأمة العربية.