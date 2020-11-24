شمواه وقشر سمك والراب.. قائمة بأسعار 40 نوعا من الأقمشة بمنطقة الغورية

أصبح شراء الأقمشة واقتناؤها أسهل وأفضل طريقة لاقتناء ملابس من اختيارك، حيث تسمح لكِ بارتداء زي بتصميم وألوان على ذوقك حتى لا تواجهي صعوبة في إيجاد المقاس المناسب أو اللون المفضل لنفس التصميم وبأسعار مناسبة.

ففي شارع ضيق في شارع الأزهر، لا يتعدى عرضه أمتارا قليلة، تصطف المحلات بجانب بعضها البعض، تتنوع الأقمشة بداخل كل محل، فيختص كل منها بنوع معين، حيث تضم أكثر من 80 نوع من القماش فمنها السواريه، والكتان، والسوفت، والجلد، والدانتيل، والفسكوز، والقطيفة، والساتان ومنها أقمشة مخصصة للعبايات النسائية، ومنها الأقمشة المصرية، ومنها الرجالي، ومنها أقمشة مخصصة للتنجيد والستائر، وتفتح محلات الغورية أبوابها يوميًا للجمهور ماعدا يوم الأحد.

وفي جولة لـ"الوطن" بمنطقة الغورية في الأزهر، رصدنا أسعار جميع أنواع الأقمشة على النحو التالي:

أولًا: أسعار الأقمشة السواريه

- أورجانزا - تُل - قشر سمك صغير: 50 جنيهًا للمتر.

- سيوف اللون الرصاصي - روز جولد:250 جنيهًا للمتر، و200 جنيه جميع الألوان الأخرى.

- الملاليم الصغير: 180 جنيهًا.

- دانتيل: يتراوح المتر بين 40 إلى 50 جنيهًا.

- الجُبير: يتراوح المتر بين 150 و200 جنيه.

- بيليسيه وليكرا: 150 جنيهًا للمتر.

- مبيط مكثف بالبطانة: يبدأ المتر من 150 إلى 180 جنيهًا.

- مبيط مكثف ألوان: يتروح من 80 إلى 150 جنيهًا.

ثانيًا: أسعار الأقمشة الشتوية

- قطيفة مضلع: 50 جنيهًا للمتر.

- تريكو: 60 جنيهًا للمتر

- الراب:60 جنيهًا للمتر.

- البريش: 40 جنيهًا للمتر.

- الجلد: يتراوح المتر بين 50 إلى 60 جنيهًا حسب الخامة.

- الجوخ: 75 جنيهًا للمتر.

- صوف بوكليت: يتراوح المتر بين 85 إلى 90 جنيهًا.

- فرو: يبدأ من 100 ويصل لـ200 جنيه للمتر الواحد.

- صوف مضغوط: اللونين اللافندر والأسود بـ85 جنيهًا للمتر، وباقي الألوان 75 جنيهًا للمتر.

- شمواه مشجر: 65 جنيهًا للمتر.

- صوف ليكرا مضغوط: 80 جنيهًا للمتر.

- كريب روزالين: 40 جنيهًا للمتر.

- شمواه: 55 جنيهًا للمتر.

ثالثًا: أسعار أقمشة الستائر

- التول: يبدأ المتر من 70 إلى 200 جنيه حسب درجة جودة القماش.

- الفوال أو الشيفون: يبدأ سعر "العرض عرضين" من 20 إلى 30 جنيهًا.

- بلاك أوت سادة: يبدأ من 75 إلى 90 جنيهًا لمتر "العرض عرضين".

- بلاك أوت مطبوع: يصل سعر متر "العرض عرضين" إلى 90 جنيهًا.

- قماش ستائر البلكونة: يصل سعر المتر إلى 18 جنيهًا.

- الحجور والقطيفة: يصل سعر العرض الواحد إلى 50 جنيهًا.

- تريجير: يبدأ سعر "العرض عرضين" من 65 إلى 75 جنيهًا.

- سوفت: يصل سعر "العرض عرضين" إلى 50 جنيهًا.

رابعًا: أسعار أقمشة التنجيد

- جلد مقلوب: يصل لـ55 جنيهًا للمتر.

- دوبلان: يصل لـ120 جنيهًا للمتر.

- قطيفة: يتراوح المتر بين 50 إلى 140 جنيهًا.

- قماش التنجيد السادة: يصل لـ60 جنيهًا للمتر.

- قماش التنجيد البرينتد: يتراوح المتر بين 75 إلى 95 جنيهًا.

- البرينتد القطيفة: يصل لـ95 جنيهًا للمتر.

خامسًا: أسعار أقمشة الملايات

- قماش العامرية: يتراوح سعر المتر بين 38 إلى 45 جنيهًا.

- قماش البركال: يصل سعر المتر إلى 120 جنيهًا.

- قماش الكوفرتات القطن المطبوع: يصل سعر المتر إلى 95 جنيهًا.

- القماش الثري دي: يتراوح سعر المتر بين 30 إلى 32 جنيهًا.